رويترز: هيئة تحرير الشام المقربة من القاعدة تتبنى إسقاط المقاتلة الروسية في ريف إدلب

أعلنت هيئة تحرير الشام المقربة من تنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية سو -25 في ريف إدلب، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأكدت الهيئة في إعلانها، أنها استخدمت في إسقاط الطائرة، منظومة دفاع جوي مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت في وقت سابق، إن الجيش الروسي، قصف بشكل مكثف منطقة إسقاط سو-25 في منطقة سراقب بريف إدلب، مؤكدة مقتل 30 مسلحا من "جبهة النصرة".

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تجدر الإشارة إلى أن قائد الطائرة التي أسقطت في إدلب، قتل بعد اشتباكه مع الإرهابيين. وأوضحت الوزارة أن المعلومات الأولية، تشير إلى أن الطائرة أسقطت من قبل مسلحين بصاروخ محمول على الكتف أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيف التصعيد في إدلب.

وأكدت الدفاع الروسية، أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا "حميميم" بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.

المصدر: وكالات