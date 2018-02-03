مدينة الأسد باللاذقية تحتفي بعروض قتالية روسية!

شهدت مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية فعالية رياضية تضمنت مشاركة 55 رياضيا روسيا برعوا في استعراض ميزات وتقنيات 11 نوعا من الفنون القتالية.

وتضمنت الفعالية فنون "الكيوكوشن كاي" و"الايكيدو" وجميع أنواع الكاراتية و"السامبو" و"الماس رسلينغ" و"التايكواندو" و"البوكس التايلاندي"، فضلا عن "لكابويرا" و"الووشو" والفن الكزاكي القتالي وما يعرف برماية السكين.

واستمرت الفعالية الرياضية لساعة ونصف الساعة وأقيمت بالتعاون ما بين الاتحاد الرياضي العام والاتحاد الروسي للفنون القتالية والتنسيق مع الجالية السورية في روسيا.

المصدر: سانا

أحمد باديان