إعادة مئتي عائلة نازحة إلى تلعفر شمالي العراق

أشار مصدر أمني في غرفة عمليات نينوى، إلى إعادة نحو 200 عائلة نازحة إلى قضاء تلعفر شمال غرب الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري لوكالة الأنباء العراقية إن العوائل أعيدت إلى القضاء صباح الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة، موضحا أن العوائل النازحة أعيدت من مخيمات ناحية القيارة جنوب الموصل بعد نزوح دام ثمانية أشهر تقريبا.

وأضاف المصدر أن العوائل النازحة أعيدت بواسطة حافلات تابعة لوزارة النقل العراقية وأغلبهم من سكان مركز القضاء، الذي يشهد استقرارا أمنيا بعد تحريره من تنظيم "داعش".

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المصدر: واع

علي جعفر