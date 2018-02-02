إصابة 20 فلسطينيا في القدس برصاص الأمن الإسرائيلي
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أصيب 20 فلسطينيا بعد أن هاجمت قوات الأمن والجيش الإسرائيليين المواطنين على المدخل الرئيس لقرية العيسوية في مدينة القدس.
وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق مسيرة انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة تنديدا بإعلان ترامب بشأن القدس، ورفضا لسياسات تل أبيب، ما أدى إلى إصابة 20 فلسطينيا.
المصدر: معا
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