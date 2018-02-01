مقتل متطوع إيراني في حماة السورية

أفادت وكالة "فارس" اليوم الخميس بمقتل أحد "المتطوعين" الإيرانيين في سوريا في محافظة حماة السورية.

وقالت الوكالة إن القتيل، وهو من مدينة الأهواز غربي إيران، لقي حتفه على طريق بمنطقة الشيخ هلال في حماة.

ولم يتضح تاريخ مقتل المتطوع أو الطريقة التي لقي بها حتفه، علما أن إيران تعلن بين الحين والآخر سقوط قتلى من مواطنيها يقاتلون في سوريا.

المصدر: فارس

علي جعفر