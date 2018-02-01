انطلاق فعالية "اليوم العالمي للحجاب" للسنة الـ6 على التوالي

تنطلق اليوم فعالية "اليوم العالمي للحجاب" بدعوة للنساء من مختلف العقائد في العالم إلى ارتداء الحجاب ليوم واحد تعاطفا مع المسلمات اللواتي يتعرضن لمضايقات لارتدائهن الحجاب.

ودعا الموقع الإلكتروني لـ "اليوم العالمي للحجاب"، إلى هذه الفعالية في الأول من فبراير من كل عام على مدار ست سنوات.

وأوضح الموقع أن الدعوات لليوم العالمي للحجاب تستهدف على وجه الخصوص "مكافحة التعصب والتمييز والتحيز ضد النساء المسلمات".

وكانت الناشطة الاجتماعية المسلمة الأمريكية ناظمة خان هي المبادرة التي طرحت فكرة اليوم العالمي للحجاب.

ومنذ 2013، يجري إحياء فعاليات بتلك المناسبة في أكثر من 140 بلدا، بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المسلمات، وللدعوة إلى احترام عقيدتهن.

وبدأت ناظمة خان، وهي مواطنة من نيويورك، هذه الحركة العالمية بهدف نشر الوعي حول موضوع المضايقات التي تتعرض لها بعض النساء بسبب حجابهن.

ولفتت إلى أن هذا التمييز ازداد بشكل خاص منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.

Hijab is a right today, tomorrow and everyday. The right to cover. #WorldHijabDay#StrongInHijab — Mufti Ismail Menk (@muftimenk) 1 февраля 2018 г.

المصدر: وكالات، worldhijabday.com

نتاليا عبدالله