مقتل ضابط سوري رفيع في معركة مع "داعش" قرب البوكمال

تداولت وسائل إعلامية سورية نقلا عن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي نبأ مقتل اللواء خليل محفوظ، رئيس أركان اللواء 67 التابع للجيش السوري خلال معارك مع "داعش" قرب البوكمال.

وأفاد موقع "شام نيوز" بأن نشطاء سوريين قالوا إن اللواء خليل أحمد محفوظ، قتل خلال معارك مع تنظيم "داعش" بالقرب من مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

يُشار إلى أن مقتل محفوظ يأتي "بعد بضعة أيام من هجوم واسع شنه تنظيم داعش، استهدف مواقع للجيش السوري في باديتي بلدة القورية عند منطقة (مزار عين علي) وبادية بلدة محكان وحاوي ومقابر العشارة وبقرص والميادين في ريف دير الزور".

بكل فخر وعز نزف نبأ استشهاد اللواء خليل أحمد محفوظ

متأثرا بجراحه التي أصيب بها في معارك البوكمال بريف دير الزور

للشهيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/cyWrHYLQZw — lamloma (@lamloma3) January 31, 2018

وأشار المصدر إلى أن محفوظ ينحدر من بلدة "جوبة برغال" التابعة لمدينة "القرداحة" في ريف اللاذقية، لافتا إلى أن هذه البلدة كانت قد نعت منتصف يناير/كانون الثاني المنصرم، اللواء وليد خواشقي، نائب رئيس إدارة المركبات في حرستا، شرق دمشق، الذي قتل خلال هجمات شنتها مجموعات إرهابية في محيط المنطقة.

المصدر: شام نيوز + تويتر