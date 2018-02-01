واشنطن تمدد فترة بقاء 7000 سوري على أراضيها

قالت الحكومة الأمريكية إنها ستسمح لحوالي 7000 سوري بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا آخر على الأقل بموجب وضع "الحماية المؤقتة" في ظل تواصل الحرب الأهلية في سوريا.

ويسمح القرار الأمريكي لهؤلاء بالبقاء حتى 30 سبتمبر 2019 بدلا من مارس المقبل.

وقالت كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية "بعد دراسة متأنية للأوضاع على الأرض، قررت أن من الضروري تمديد وضع الحماية المؤقتة بالنسبة لسوريا".

وأضافت "من الواضح أن الأوضاع التي استند إليها تصنيف سوريا لا تزال قائمة، وبالتالي فإن القانون يكفل التمديد".

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ولم تصل الإدارة الأمريكية إلى حد إعادة تصنيف وضع سوريا مرة أخرى ما يعني أن القرار سيفيد فقط السوريين الموجودين في الولايات المتحدة منذ 2016 أو ما قبله.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله