ليبي قتل الناتو عائلته في 2011 يكشف لـRT عن خططة لمقاضاة الحلف الأطلسي على جرائمه

قبل سبع سنوات، قضت عائلة الليبي خالد الخويلدي الحُميدي تحت قنابل الناتو.. هل سينجح في مقاضاة الحلف؟ ذاك هو موضوع حلقة جديدة لبرنامج "قصارى القول" الذي يقدمه الزميل سلام مسافر.

في الوقت الحالي، يخطط الحميدي للتوجه إلى المحكمة العليا البلجيكية بدعوى قضائية ضد الناتو على خلفية مقتل أسرتها جراء استهداف طيران الحلف مجمعا سكنيا يعود لعائلته في مدينة صرمان غرب طرابلس. وليس الحميدي وحده الذي فقد ذويه في مثل هذه الغارات بل يتحدث نيابة عن كثيرين من الليبيين، بمن فيهم أقارب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

لكن ماذا لو أن المحكمة العليا البلجيكية رفضت قبول الدعوى، بزعم أنه لا يجوز مكطاكمة الناتو؟ الجواب على هذا السؤال وأسئلة أخرى كثيرة في الحلقة التي ستُبث يوم الاثنين المقبل الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، 17:00 بتوقيت غرينتش.

المصدر: RT