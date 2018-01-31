البنتاغون يحقق في الفشل الجديد لمنظومته الأهم لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية

أفادت قناة "CNN"، نقلا عن عدة مصادرة مطلعة، بفشل اختبار نفذته الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لنظام درعها الصاروخي في جزر هاواي.

وأوضحت القناة أن العسكريين الأمريكيين حاولوا، بواسطة صاروخ أطلق من منصة على الأرض، اعتراض هدف تدريبي أطلقته طائرة حربية، لكن العملية فشلت.

وأشارت "CNN" إلى أن "البنتاغون لا يعترف بفشل نظام دفاع محوري مضاد للصواريخ الباليستية"، مبينة، استنادا إلى مصادرها المسؤولة، أن "قرار التزام الصمت حول هذه القضية يعود جزئيا إلى الحساسية التي تحيط بمشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية وكذلك التوتر المستمر في العلاقات مع زعيمها كيم جونغ أون".

وأكد تقرير القناة أن البنتاغون يركز اهتمامه حاليا على تحديد أسباب هذا الفشل، وحتى هذه اللحظة تكيفت وزارة الدفاع الأمريكية بالإعلان فقط عن تنفيذ تجربة لنظام درعها الصاروخي، حيث قال مارك رايت، المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح رسمي: "نفذت وكالة الدفاع الصاروخي بالتعاون مع عسكريين من البحرية الأمريكية، صباح الأربعاء، بواسطة منظومة أيجيس الاختبارية المضادة للصواريخ (AAMDTC)، تجربة اعتراض هدف، في ظروف محاكاة القتال، باستخدام صاروخ من طراز SM-3 Block IIA أطلق من منصة اختبار الصواريخ في المحيط الهادي المنتشر في جزيرة كاواي بولاية هاواي".

وأشارت القناة في تقريرها إلى أن هذه الصواريخ، التي لا تزال عملية تطيرها مستمرة، "تعتبر الإنجاز الأكبر في القدرات الدفاعية الأمريكية لا سيما أنها مصممة بهدف اعتراض الصواريخ العابرة للقارات التي هددت كوريا الشمالية بإطلاقها على الولايات المتحدة".

جدير بالذكر أن هذا الفشل هو الثاني على الأقل لاختبار صاروخ "SM-3 Block IIA"، وذكرت مجلة "Defence News" الأمريكية في يونيو/حزيران 2017 أن هذه المنظومة بنسخها المنتشرة على متن السفن، لم تتمكن من اعتراض عدة صواريخ باليستية متوسط المدى أطلقت من جزيرة كاواي.

المصدر: CNN + Defence News

رفعت سليمان