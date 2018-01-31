الدفاع الجزائرية: مقتل مسؤول الإعلام في "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش قتلت اثنين من المسلحين الملاحقين منذ 1994 أحدهم هو مسؤول الإعلام في ما يسمى بـ " تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل خلال عملية عسكرية في جيجل شرق الجزائر الثلاثاء "إرهابيين اثنين خطيرين" أحدهما المكنى هشام أبو رواحة، الذي كان مكلفا بالدعاية والتحريض، وذكرت أنهما التحقا بالجماعات المسلحة سنة 1994.

وأكدت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بالمدعو "أبو رواحة القسنطيني الجزائري" واسمه الحقيقي عادل صغيري (46 عاما) وهو أحد أبرز المسلحين الملاحقين، كما أنه من الملتحقين الأوائل بالعمل المسلح خلال الحرب الأهلية التي أسفرت عن 200 ألف قتيل بين 1992 و2002 وعرفت بـ"العشرية السوداء".

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي