الحريري: ادعاء ليبرمان حول البلوك 9 باطل وتهديد جديد للبنان

رفض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أحدث تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي بشأن تبعية البلوك رقم 9 للغاز لتل أبيب ووصفه بـ"الباطل شكلا ومضمونا ويقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية".

وقال الحريري، في بيان صدر اليوم الأربعاء: "مسؤولو إسرائيليون يتعمدون منذ أيام توجيه رسائل تهديد للبنان، آخرها ما ورد على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر أن البلوك رقم 9 الخاص بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، يعود لإسرائيل، وأن لبنان بالرغم من ذلك قرر إجراء مناقصة بشأنه".

وأكد الحريري أن "هذا الادعاء باطل شكلا ومضمونا ويقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي".

وأضاف الحريري أن الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا التصريح الإسرائيلي "مع الجهات المختصة للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية".

ورفض الحرير المساس بحق لبنان من أي جهة كانت واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان يمثل "استفزازا سافرا وتحديا يرفضه لبنان".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان

إينا أسالخانوفا