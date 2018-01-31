البشير يوجه رسالة هامة للمصريين

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، رسالة هامة للمصريين أكد فيها أن بلاده غير حريصة على وجود علاقة متوترة مع مصر، مشيرًا إلى أن الخرطوم مستعدة للتعاون مع القاهرة لأقصى الحدود.

ونقلت صحيفة "سودان تربيون" السودانية عن البشير قوله، خلال لقاء صحفي بعد عودته من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الثلاثاء: "السودان يفتح صدره لكل شقيق يحترم سيادة السودان ويعترف بحقه في رعاية مصالحه دون المساس بمصالح الآخرين".

وأضاف " السودان ليس حريصًا على تدهور علاقته مرة أخرى مع مصر ومستعد للتعاون معها لأقصى الحدود مع الاحتفاظ بحقه في استخدام جميع الوسائل التي تحمي مصالحه".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى البشير، الأسبوع الجاري، خلال قمة ثنائية اتفقا خلالها على رسم خارطة طريق تعيد علاقات الدولتين إلى مسارها الصحيح وتحصنها من أي مشكلات مستقبلية.

المصدر: صحف مصرية