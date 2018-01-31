جريمة بشعة تهز كربلاء

أفاد مصدر أمني في كربلاء العراقية، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين قتلوا عائلة مكونة من 6 أفراد غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في حي العسكري غربي كربلاء وقتلوا رجلا وامرأة وأربعة أطفال".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته، فيما تم نقل جثث القتلى إلى دائرة الطلب العدلي".

من الجدير بالذكر أن محافظة كربلاء الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب بغداد والتي تمثل عاصمتها مركزا دينيا مهما للشيعة، تعد من المحافظات المستقرة أمنيا، لكنها تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف تستهدف المدنيين والقوات الأمنية.

المصدر: السومرية نيوز

رفعت سليمان