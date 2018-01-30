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بالفيديو.. تفجير رتل عسكري تركي في حلب

أخبار العالم العربي

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أفاد نشطاء بأن الرتل العسكري التركي الذي اُستهدف ليلة الثلاثاء من قبل القوات السورية في ريف حلب الجنوبي تعرض اليوم لتفجير بسيارة مفخخة أيضا.

وأوضح النشطاء أن التفجير وقع في محطة وقود أثناء مرور الرتل في منطقة أتارب أدى إلى انفجار خزانات وقود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى  وعدة آليات.

ونشر نشطاء صورا وفيديوهات تؤكد استهداف الرتل.

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يذكر أن الرتل قصف أمس من قبل القوات السورية أثناء توجهه إلى تل العيس في ريف حلب الجنوبي.

المصدر: تويتر

نادر عبد الرؤوف

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