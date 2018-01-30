بالفيديو.. تفجير رتل عسكري تركي في حلب

أفاد نشطاء بأن الرتل العسكري التركي الذي اُستهدف ليلة الثلاثاء من قبل القوات السورية في ريف حلب الجنوبي تعرض اليوم لتفجير بسيارة مفخخة أيضا.

وأوضح النشطاء أن التفجير وقع في محطة وقود أثناء مرور الرتل في منطقة أتارب أدى إلى انفجار خزانات وقود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وعدة آليات.

إعلام الملاحدة الأكراد : هلاك 4 جنود من الجيش التركي بانفجار ضرب رتل عسكري تركي قرب إحدى محطات الوقود شرقي مدينة الاتارب بريف #حلبpic.twitter.com/PtFWZTRCQq — الشيخ المحنك (@De_Link1) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

ونشر نشطاء صورا وفيديوهات تؤكد استهداف الرتل.

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يذكر أن الرتل قصف أمس من قبل القوات السورية أثناء توجهه إلى تل العيس في ريف حلب الجنوبي.

المصدر: تويتر

نادر عبد الرؤوف