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RUPTLY
مؤتمر صحفي لرئيسة منصة أستانا رندة قسيس
تاريخ النشر:
30.01.2018
|
11:58 GMT
|
آخر تحديث:
30.01.2018
|
12:27 GMT
|
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https://ar.rt.com/jt28
سوتشي
مؤتمر الحوار الوطني السوري
الاتحاد الروسي
سوريا
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العناوين
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مجموعة من المعارضة السورية ترفض المشاركة في "سوتشي" وتسلم صلاحياتها إلى وفد أنقرة
سوتشي تحتضن مؤتمر الحوار الوطني السوري بمشاركة 1511 سوريا
موسكو تصف "تقرير الكرملين" بالخطوة غير المسبوقة من الإدارة الأمريكية
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