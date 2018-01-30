الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد بن علي وأقربائه

مدد الاتحاد الأوروبي سريان العقوبات المفروضة على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من أقربائه.

وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، صدر اليوم الثلاثاء، أن " القيود الخاصة بتونس تم تمديد سريانها حتى 31 يناير/كانون الثاني عام 2019".

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي إعادة إدراج صهر بن علي، محمد صخر الماطري، على قائمة العقوبات، وهو متهم بالفساد واختلاس أموال عامة. وبالتالي وصل عدد الأفراد المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الأوروبية الخاصة بالرئيس التونسي الأسبق وحاشيته إلى 5 أشخاص.

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يذكر، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على زين العابدين بن علي وبعض أقربائه في يناير/كانون الثاني عام 2011. وتشمل العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول وحظر التعاملات المصرفية مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم على القائمة.

المصدر: تاس

أنطون زوييف