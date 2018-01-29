صور وفيديو.. الوليد بن طلال يستأنف عمله في "المملكة القابضة" ويزور "الأمير النائم"

باشر الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، اليوم الاثنين، عمله في "شركة المملكة القابضة"، التي أسسها عام 1980 ويملك 95 بالمئة من رأسمالها.

وأظهر مقطع فيديو تداوله الإعلام السعودي وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الوليد بن طلال وهو يصل مدخل "المملكة القابضة" في برج المملكة فيما يستقبله موظفو الشركة بالتصفيق الحار.

وفي وقت لاحق من اليوم نشرت الأميرة ريم، ابنة رجل الأعمال السعودي الوليد، صورتين لوالدها أثناء زيارته الأمير الوليد بن خالد، الذي يرقد في المستشفى.

وقالت الأميرة ريم: "والدي الغالي يطمئن على حبيبنا الوليد بن خالد شفاه الله".

والدي الغالي يتطمن على حبيبنا الوليد بن خالد شفاه الله pic.twitter.com/XuSrE9bDVb — ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) 29 января 2018 г.

كما تداولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر دخول الأمير الملياردير إلى المستشفى.

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد، ابن شقيق الوليد بن طلال، دخل في غيبوبة قبل نحو 13 سنة بسبب حادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت، يوم السبت الماضي، عن الوليد بن طلال بعد احتجازه حوالي 3 أشهر في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض في إطار حملة مكافحة الفساد، وذلك مقابل موافقته على تسوية مالية مع الحكومة.

وأجرى الوليد بن طلال، السبت، مقابلة من مقر احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض مع وكالة "رويترز" توقع فيها التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية خلال أيام، ونفى توجيه أي اتهامات له، واصفا توقيفه بأنه "سوء فهم".

وقال الأمير السعودي، وهو واحد من أبرز أغنياء العالم، إن التقارير التي تحدثت عن احتجازه في أحد السجون "محض كذب"، لافتا إلى أن السلطات أحسنت معاملته خلال فترة احتجازه، نافيا أي إشاعات بشأن إساءة معاملته.

إلى ذلك أكد مصدر سعودي رفيع لوكالة "رويترز" أن الوليد سيبقى رئيسا لـ"شركة المملكة القابضة".

المصدر: تويتر + وسائل إعلام سعودية

رفعت سليمان