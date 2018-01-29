قطر: ترامب قادر على حل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية

اعتبر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو الشخص الوحيد الذي يستطيع على حل الأزمة الخليجية الحالية بـ"مكالمة هاتفية".

وقال العطية، في حوار أجراه اليوم الاثنين مع مؤسسة "هيريتيج" في العاصمة الأمريكية واشنطن: "واجهت قطر محاولة انقلابية في 1996 من قبل جيراننا، وجاءت الولايات المتحدة لمساعدتنا... لم ننس موقف الولايات المتحدة في 1996، وفتحنا قلوبنا وأذرعنا لأننا لم ننس ما فعلتموه".

وشدد العطية على أن العلاقات بين الدوحة وواشنطن "ليست قصيرة الأمد، بل قد إلى 60 أو 70 عاما".

وقال العطية، في تطرقه إلى "الحصار" المفروض على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر: "بعض الدول ظنت أن حصارها لقطر سيحرمنا من الطعام أو الدواء لكننا تجاوزنا الأمر خلال 24 ساعة".

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي ترامب هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية واحدة"، إلا أنه أوضح: "لا نقبل أي إملاءات، ولكننا منفتحون على مناقشة أي نقطة يعتقدون (المسؤولون في دول الحصار) أنها مبعث قلق لهم".

واعتبر أن لا أحد يستفيد مما يقع في الخليج سوى التنظيمات الإرهابية، قائلا إن "من يفتقدون الرؤى ويتصرفون بشكل صبياني يضرون بالمنطقة".. "نحن البلد الوحيد الجاد في مكافحة الإرهاب، ووقعنا مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع".

وأردف: "امتلاكنا القوة أحد عوامل الاستقرار، خاصة في حال أرادت إحدى الدول أذيتنا.. لكن قطر لا تسعى نحو الحروب بل تعمل على حماية مجالها الجوي".

وفي الشأن الإيراني، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري إنه لا بد من استمرار الحوار مع إيران، وما ينبغي متابعته هو إجراءات تطبيق الاتفاق النووي بشكل جدي.

المصدر: الشرق + الجزيرة + وكالات

رفعت سليمان