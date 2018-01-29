جاويش أوغلو: سنسلم عفرين للسوريين بعد تطهيرها من الإرهابيين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لا تعتزم البقاء في سوريا لفترة طويلة، وستسلم عفرين للسوريين بعد تطهيرها من "الإرهابيين".

وقال جاويش أوغلو خلال اجتماع للمخاتير بولاية أنطاليا، اليوم الاثنين: "هناك من يسعى لتحقيق أهداف أخرى في سوريا، ويسعى للبقاء هنا لفترة طويلة"، مضيفا أنه "لا يوجد من يدعم وحدة أراضي سوريا مثل أنقرة".

وأكد الوزير أن "تركيا ستطهر عفرين من الإرهابيين وستسلمها إلى الشعب السوري".

وأشار جاويش أوغلو إلى أن 100 ألف من اللاجئين السوريين عادوا إلى شمال سوريا بعد عملية "درع الفرات" التركية، كما أن نحو 150 ألفا نزحوا إلى هذه المنطقة من مناطق سورية أخرى.

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وأضاف أن 350 ألفا من اللاجئين الأكراد من سوريا يوجدون على الأراضي التركية، ولا يستطيعون العودة إلى وطنهم. وقال: "يسيطر التنظيم الإرهابي PYD/PKK (حزبا الاتحاد الديمقراطي – والعمال الكردستاني) بدعم من أمريكا، على 25 بالمئة من مساحة سوريا، لماذا لا يعود أي كردي سوري إلى هناك؟ لأن "بي كا كا" لا ترغب بعودتهم، فهي ترى أن هؤلاء يهددونها".

يذكر أن العملية العسكرية التركية "غصن الزيتون"ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا تنظيما إرهابيا، انطلقت قبل 10 أيام، وأعلنت قيادة الأركان التركية خلالها القضاء على 597 "إرهابيا" في عفرين.

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف