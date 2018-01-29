الجيش التركي يعلن حصيلة قتلى المسلحين منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"

أعلنت هيئة الأركان العامة التركية أن قواتها الجوية أصابت الليلة الماضية 44 هدفا، وأن حصيلة قتلى عملية "غصن الزيتون" منذ انطلاقها في مدينة عفرين السورية بلغت 597 مسلحا.

وجاء في بيان للهيئة نقلته وكالة "نوفوستي" الاثنين 29 يناير، أن القوات الجوية التركية قصفت ضمن عملية "غصن الزيتون" 44 هدفا من بينها أماكن تحصّن ومواقع إطلاق النار ومستودعات أسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، وميليشيا من حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش".

وأشار البيان إلى أن 25 طائرة تركية شاركت في الغارات الجوية التي أودت بحياة 40 مسلحا، لترتفع بذلك حصيلة القتلى المسلحين منذ بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير إلى 597 شخصا.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن السبت الماضي أن القوات التركية قد تواصل تقدمها في محافظة إدلب، بعد السيطرة على عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

المصدر: نوفوستي