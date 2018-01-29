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حقيقة وقوع انفجارات وهزات أرضية في جدة

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حقيقة وقوع انفجارات وهزات أرضية في جدةإمارة منطقة مكة
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نفت إمارة منطقة مكة، اليوم الاثنين، وقوع أي انفجارات أو هزات أرضية في مدينة جدة.

وقالت الإمارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجهات الأمنية، ومركز الزلازل والبراكين في المملكة العربية السعودية نفيا ما تم تداوله مؤخرا بشأن هذه الحوادث، مؤكدة أنها مجرد إشاعات.
وطلبت الإمارة عدم نشر أي أخبار إلا من مصادرها الرسمية.

ودشن مغردون هاشتاغ "#صوت_انفجار_يهز_جدة"، وتداولوا خلاله أنباء عن سماع أصوات انفجارات في عدة مناطق من مدينة جدة، فيما قال بعضهم إن قوات الأمن السعودي بصدد القيام بعمليات تطهير واسعة ضد الإرهابيين.

المصدر: RT

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