الإعلان عن الجهات المشاركة في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي

أكد منظمو مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي الروسية توجيه دعوة إلى وفد الحكومة السورية برئاسة مستشار وزير الخارجية فاروق عرنوس للمشاركة في أعمال المؤتمر المرتقب يومي غد وبعد غد.

وكانت وكالة "إنترفاكس" أفادت، نقلا عن مصدر مطلع، في وقت سابق يوم الأحد، بأن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الذي عادة ما يرأس وفد الحكومة السورية إلى المفاوضات حول التسوية السورية، لن يحضر مؤتمر سوتشي.

وبين منظمو المؤتمر الذي بادرت إليه روسيا وإيران وتركيا، الدول الضامنة للهدنة في سوريا وعملية أستانا حول التسوية السورية، أن المدعوين للمؤتمر وعددهم أكثر من 1600 شخص يمثلون كافة المكونات والشرائح والقوى السياسية في المجتمع السوري.

ويشكل العرب غالبية الموفدين إذ تبلغ نسبتهم نحو 94.5%، مع ذلك تم دعوة ممثلين عن الاكراد والإزيديين والدروز والآشوريين والأرمن والشراكسة والداغستانيين والأخاز والتركمانوغيرهم من إثنيات سوريا.

وسيمثل معارضة سوريا الداخلية في المؤتمر الموفدون من المجلس الشعبي والأحزاب الرئيسة كحزب "بعث" و"الجبهة الوطنية التقدمية" و"الحزب الاشتراكي" وغيرها، إضافة إلى شخصيات بارزة تمثل جميع المعتقدات الدينية في سوريا، ووجهاء قبائل ومشايخ وممثلون عن نقابات عمال والدوائر الفنية.

وكما يشارك ممثلون عن الفصائل المسلحة التي انضمت إلى اتفاقات المصالحة مع الحكومة "مجموعة خاصة من المشاركين"، علما أن عدد المجموعات المسلحة التي سلمت أسلحتها طوعا منذ بداية حملة محاربة الإرهاب في سوريا تجاوز 230 مجموعة، بحسب بيان المنظمين.

أما المعارضة السورية في الخارج، فسيمثلها أكثر من 300 مشارك، من بينهم منصتا موسكو وأستانا وتيار "غد سوريا" و"الحراك المدني" و"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي".

وبصفة مراقب، تم دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومصر والعراق ولبنان والسعودية والأردن وكازاخستان للمشاركة في المؤتمر.

ومن المقرر أن يتمحور المباحثات خلال المؤتمر حول موضوع تشكيل لجنة دستورية لبدء الإصلاح الدستوري في سوريا.

ومن الجانب الروسي، يشارك في أعمال المؤتمر المرتقب وزير الخارجية سيرغي لافروف.

كما أكد أعلن المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيحضر المؤتمر، فيما رفض المشاركة فيه "الإدارة الذاتية الكردية" بشمال سوريا و"هيئة التنسيق الوطني" المعارضة و"الهيئة التفاوضية الموحدة".

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا