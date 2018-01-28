وفد حكومي سوري في دير الزور

قام وفد برئاسة وزير النفط السوري علي غانم، الأحد، بزيارة عمل إلى محافظة دير الزور للاطلاع على الأعمال المنفذة في إطار إعادة الإعمار والبناء وتأهيل البنى والمرافق في المنطقة.

وبدأ الوفد الذي يضم وزيري الصحة نزار يازجي، والشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري جولته بالاطلاع على عمل ورشات الترميم والإصلاح في المدينة إضافة لعدد من الأفران والمطاعم وعلى آلية توزيع مادة المازوت المنزلي.

كما استمع الوفد إلى عدد من المواطنين بخصوص احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتفقد الوفد الوزاري عددا من المدارس التي أعيد تأهيلها وصيانتها والأعمال المنفذة فيها تمهيدا لوضعها بالخدمة بأسرع وقت ممكن، بالغضافة إلى الأعمال التي تنفذها ورشات الإعمار والصيانة والخدمات الفنية والإنشاءات العسكرية لإزالة الأنقاض داخل أحياء المدينة وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية أن الحكومة حريصة على إعادة نبض الحياة إلى محافظة دير الزور ومتابعة العمل والمشاريع، مشيرا إلى أنه تم رصد الأموال اللازمة وتم البدء بـ27 مشروعا من المشاريع الحيوية تمهيدا لإعادة الحياة إلى المدينة، حيث بلغت نسب التنفيذ فيها حدودا جيدة.

من جهته قال وزير الصحة إنه تم تخصيص المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل المراكز الصحية وإنشاء نقاط طبية في المناطق التي حررها الجيش السوري وأن العمل جار لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية بكامل المحافظة.

المصدر: سانا

ياسين بوتيتي