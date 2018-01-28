كيف هدد مبارك رئيس الوزراء الإثيوبي حال إقدامه على بناء سد النهضة؟

كشف اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشؤون المعنوية المصري الأسبق، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك هدد رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي حال إقدامه على بناء سد النهضة.

وأضاف فرج خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "مبارك" قال بشكل واضح لزيناوي "لو وضعت طوبة في سد النهضة فستزال" ولم تستطع إثيوبيا تنفيذ مخطط إنشاء السد في عهد "مبارك".

وأشار فرج، إلى أن مصر لديها العديد من السيناريوهات حاليا في مسألة التعامل مع سد النهضة بشكل دبلوماسي.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن مصر حريصة على تنمية إثيوبيا ولا تعترض على إقامة سد النهضة، لعمل مشروعات تنموية بما لا يضر بمصالح مصر.

المصدر: صحف مصرية