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السيطرة على حريق قرب الحرم المكي (صور)

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السيطرة على حريق قرب الحرم المكي (صور)
Reuters
الحرم المكي
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سيطرت فرق الدفاع المدني في مدينة مكة المكرمة غربي السعودية، اليوم الأحد، على حريق نشب في مجموعة مكاتب بجوار الساحات الشرقية للحرم المكي الشريف.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس) عن المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوقوع حريق في 15 بيتا جاهزا تابعة لمقاول وتستخدم كمكاتب للإداريين.

وأضاف الرائد نايف الشريف أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، مشيرا إلى أن عددا من العاملين بالموقع واجهوا اختناقات بسيطة، وتلقوا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

ولم يذكر المتحدث أسباب اندلاع الحريق ولا حجم الأضرار المادية التي نتجت عنه.

المصدر: واس

ياسين بوتيتي

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