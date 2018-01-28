السيطرة على حريق قرب الحرم المكي (صور)

سيطرت فرق الدفاع المدني في مدينة مكة المكرمة غربي السعودية، اليوم الأحد، على حريق نشب في مجموعة مكاتب بجوار الساحات الشرقية للحرم المكي الشريف.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس) عن المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوقوع حريق في 15 بيتا جاهزا تابعة لمقاول وتستخدم كمكاتب للإداريين.

وأضاف الرائد نايف الشريف أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، مشيرا إلى أن عددا من العاملين بالموقع واجهوا اختناقات بسيطة، وتلقوا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

ولم يذكر المتحدث أسباب اندلاع الحريق ولا حجم الأضرار المادية التي نتجت عنه.

مدني #العاصمة_المقدسة يسيطر على حادث حريق عرضي في مجموعة من البيوت الجاهزة تستخدم كمكاتب تابعة لأحد المقاولين جوار الساحات الشرقية للحرم المكي الشريف. pic.twitter.com/e8Po6zU4HE — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) 28 января 2018 г.

#الدفاع_المدني بالعاصمة المقدسة يسيطر على حريق وقع في عدد من المكاتب خارج ساحات #المسجد_الحرام من الجهه الشرقية

.. تعرض عدد من العاملين بالموقع لاختناقات بسيطة وتم السيطرة على الحريق pic.twitter.com/hr8Hgz4ybl — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 28 января 2018 г.

بالصور .. مدني العاصمة المقدسة يسيطر على حريق مكاتب بساحات الحرم الشرقية https://t.co/lJt1osFcWe@sabqorgpic.twitter.com/pw5Bb3awC1 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 28 января 2018 г.

المصدر: واس

ياسين بوتيتي