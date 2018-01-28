نائب مصري: الإعلان غدا عن منافس السيسي!

تعهد عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، بأن يشهد الاثنين مفاجأة عن انتخابات الرئاسة المصرية تتمثل بترشح سياسي حزبي للسابق الرئاسي، ليكون منافسا للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وكتب بكري، في تغريدتين نشرهما مساء اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسية القادمة، غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة".

وأضاف بكري أن هذا السياسي الحزبي، الذي لم يكشف عن هويته، "سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته كاملة كمرشح منافس للسيسي".

كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسيه القادمه ، غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجاة ، سوف يتقدم باوراقه وتزكياته — مصطفى بكري (@BakryMP) January 28, 2018

كامله كمرشح منافس للسيسي — مصطفى بكري (@BakryMP) January 28, 2018

جدير بالذكر أن الرئيس الحالي وقبل يوم واحد من إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة، ظهر غد الاثنين، لا يزال بلا منافس له في السباق الانتخابي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر في وقت سابق أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس/آذار المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام مصرية

رفعت سليمان