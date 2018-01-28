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ما سر إطلاق الوليد بن طلال لحيته في الحجز؟

أخبار العالم العربي

ما سر إطلاق الوليد بن طلال لحيته في الحجز؟
Reuters
الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يتحدث خلال مقابلة يوم السبت مع رويترز في فندق ريتز كارلتون بالرياض حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين.
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كشف الإعلامي السعودي إدريس الدريس، أمس السبت، عن سر إطلاق الأمير الوليد بن طلال لحيته، التي أثارت سيلا من التساؤلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال الدريس، مذيع برنامج "الأسبوع في ساعة"، إنه تواصل مع الأمير هاتفيا، وأوضح له أنه لم توجه له اتهامات، وأن ما تم عبارة عن نقاش مع الحكومة للتأكد من نظافة عملياته التجارية.

وأضاف الدريس أن النقاش استمر فترة من الزمان، في عدة أمور مهمة أخرى، تختلف عن العمليات التجارية، مؤكدا صحة ما ورد في مقابلته مع وكالة "رويترز" من موضوعات.

وتابع: "الأمير الوليد ذكر لي استياءه من الشائعات التي تداولها البعض عن سوء معاملته في الريتز، وأكد أنه كان يعيش كما في بيته، وعن إطلاق لحيته قال الأمير: أعجبتني وسأتركها لأنها "نيو لك".

وأطلق سراح الملياردير السعودي، أحد أبرز رجال الأعمال العالميين في المملكة، أمس السبت، بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة الشاملة على الفساد.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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