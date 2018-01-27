موسكو ترحب بقرار الأمم المتحدة إيفاد دي ميستورا إلى سوتشي

أعربت الخارجية الروسية عن ترحيب موسكو بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيفاد المبعوث الأممي الخاص بسوريا إلى سوتشي لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري".

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الجولة التاسعة من المفاوضات السورية في فيينا (التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة) تناولت التحضير لمؤتمر سوتشي المزمع عقده في 29-30 من يناير الجاري، ونتائجه المحتملة.

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وأفاد البيان بأن الجانب الروسي وممثلين أمميين توصلوا، على هامش لقاء فيينا، إلى "تفاهم حول عدد من القضايا" المتعلقة، كما توصلت روسيا والأمم المتحدة إلى تفاهم حول عدد من القضايا ذات الشأن.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

قدري يوسف