"النواب" المصري يكشف أسباب هجوم "ماكين" على مصر

كشف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن أسباب الهجوم الذي شنه رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، جون ماكين.

قائلًا إن الأخير اعتاد استهداف مصر وتشويه صورتها على مدار الفترة الماضية

بسبب إغلاق مقر المعهد الجمهوري الذي كان يرأسه في مصر، على خلفية قضية التمويل الأجنبي.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»،المذاع مساء الخميس، أنه منذ ذاك الوقت و«ماكين» يحاول استهداف الدولة المصرية وممارسة نوع من الابتزاز السياسي لغلق قضية التمويل للضغط على السلطة المصرية من أجل ذلك، لكنه لا يدرك أن هذه القضية منظورة أمام القضاء، ولا دخل للسلطة التنفيذية أو التشريعية فيها.

وتابع: «بات من الواضح أن استخدام ملف حقوق الإنسان سخيف والغرض منه عرقلة الدولة وتشويه سمعتها» لافتًا إلى أنه لم يتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي، ولم يقل أي شيء عندما حاصر الإخوان مدينة الإنتاج الإعلامي أو حينما أحرقوا أكثر من 80 كنيسة بعد فض اعتصام رابعة.

وكان قد اتهم رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي،جون ماكين، في تصريح صحفي الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتقال المرشحين لانتخابات الرئاسة، مشككًا في نزاهتها، وادعى أن الرئيس السيسي يقمع المعارضين السياسيين، بينما اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن تصريحات «ماكين» تتضمن اتهامات جزافية.



المصدر: مواقع مصرية