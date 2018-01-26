الجيش الإسرائيلي: موقفنا قوي بسبب ضعف الدول العربية

اعتبر الجيش الإسرائيلي في استراتيجيته الدفاعية أن "التهديد الشيعي" يعتبر الأخطر بالنسبة لإسرائيل، لكن موقفها ما زال قويا بسبب ضعف الدول العربية.

ويشدد الجيش، في وثيقة استراتيجيته تم توزيعها بين العسكريين في إسرائيل منذ شهرين ونشرت مقتطفات منها لأول مرة اليوم الجمعة من قبل صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية، على الدور المحوري لإيران في تعزيز "النفوذ الشيعي"، لا سيما عبر تعاونها مع "حزب الله" اللبناني وخلق احتمال لاندلاع أعمال قتالية عبر نشر وحدات مسلحة شيعية قرب حدود إسرائيل مع سوريا في هضبة الجولان.

ويقدر جيش الدفاع الإسرائيلي احتمال تصعيد الأوضاع في الحلبة الفلسطينية بالأكبر، واصفا هذه الساحة بالأقل استقرارا ، إلا أنها احتلت المرتبة الثانية فقط في قائمة التهديدات.

كما تشكل المنظمات الجهادية العالمية، وفي مقدمتها تنظيما "القاعدة" و"داعش"، حسب ما نشرته "هآرتز"، ثالث أكبر تهديد لأمن إسرائيل.

وتقول الوثيقة في تقديرها العام إن "إسرائيل، وفي السنوات القريبة، ستتمتع بوضع استراتيجي صارم وبمعادلة إيجابية في علاقاتها مع الأعداء"، وذلك بسبب الدعم الأمريكي، وإرجاء التهديد النووي الإيراني، وتراجع مكانة الدول العربية على خلفية قضاياها الداخلية، والقدرات العسكرية الإسرائيلية المتفوقة.

وتدعو استراتيجية الجيش، التي تم إعدادها تحت إشراف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، إلى تعزيز التعاون بين إسرائيل والدول "المعتدلة" في المنطقة.

المصدر: هآرتس

رفعت سليمان