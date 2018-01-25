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نصر الحريري: الجولة الحالية من محادثات فيينا حساسة

أخبار العالم العربي

نصر الحريري: الجولة الحالية من محادثات فيينا حساسة
Reuters DENIS BALIBOUSE
نصر الحريري
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أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري أن الجولة الحالية من محادثات السلام في فيينا "حساسة" وستظهر مدى التزام الأطراف بتطبيق القرارات الدولية.

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المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا محادثات سلام سورية بفيينا تجري في "مرحلة حرجة"

وقال الحريري: "هذه الجولة حساسة لأننا سنختبر مدى انخراط النظام في عملية التفاوض ومدى التزام المعارضة بالقرارات الدولية ومدى التزام المجتمع الدولي بالوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية".

وسبق أن قال المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، إن الجولة الحالية "تمر فعلا بفترة حرجة وأحد المؤشرات أنها تعقد ليومين حاسمين".

والتقى المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري وكذلك وفد المعارضة برئاسة نصر الحريري، في إطار محادثات السلام السورية في فيينا.

وبحسب جدول الأعمال للأمم المتحدة، التي وزعه مكتب دي ميستورا، ستتركز جولة المحادثات هذه على مسألة الدستور.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا

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