أردوغان يصل إلى الحدود مع سوريا لتفقد قواته

زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مركز عمليات "غصن الزيتون" العسكرية في ولاية هاتاي قرب حدود تركيا مع سوريا.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية الرسمية أن أردوغان قام بجولة تفقدية إلى مركز العمليات، التابع للجيش الثاني.

وقال الإعلام التركي إن الرئيس قام بهذه الزيارة برفقة رئيس هيئة الأركان التركي، الجنرال خلوصي أكار، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، وقائد القوات البرية الجنرال يشار غولر، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في رئاسة الجمهورية أن أردوغان والوفد المرافق له اطلعوا على مجريات "غصن الزيتون" من قائد الجيش الثاني، إسماعيل متين تمل، ومسؤولين عسكريين آخرين.

أردوغان يطّلع على مجريات "غصن الزيتون" من مركز العمليات بولاية هطاي الحدودية مع سوريا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 25 января 2018 г.

الرئيس #أردوغان يزور مركز عمليات الجيش الثاني المسؤول عن إدارة العملية في هطاي، ورافقه رئيس هيئة الأركان الجنرال #خلوصي_أكار، وقائد القوات البرية الجنرال #يشار_غولر، ووزير الدفاع #نور_الدين_جانيكلي، ونائب رئيس الوزراء #بكر_بوزداغpic.twitter.com/5i391UqQJr — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) 25 января 2018 г.

وتتواصل لليوم السادس على التوالي عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، وسط إدانة شديدة من قبل الحكومة السورية.

المصدر: الأناضول + TRT

رفعت سليمان