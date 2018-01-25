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أردوغان يصل إلى الحدود مع سوريا لتفقد قواته

أخبار العالم العربي

أردوغان يصل إلى الحدود مع سوريا لتفقد قواته
Reuters Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مركز عمليات "غصن الزيتون" العسكرية في ولاية هاتاي قرب حدود تركيا مع سوريا.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية الرسمية أن أردوغان قام بجولة تفقدية إلى مركز العمليات، التابع للجيش الثاني.

وقال الإعلام التركي إن الرئيس قام بهذه الزيارة برفقة رئيس هيئة الأركان التركي، الجنرال خلوصي أكار، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، وقائد القوات البرية الجنرال يشار غولر، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ. 

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في رئاسة الجمهورية أن أردوغان والوفد المرافق له اطلعوا على مجريات "غصن الزيتون" من قائد الجيش الثاني، إسماعيل متين تمل، ومسؤولين عسكريين آخرين.

وتتواصل لليوم السادس على التوالي عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، وسط إدانة شديدة من قبل الحكومة السورية.

المصدر: الأناضول + TRT

رفعت سليمان

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