الناتو: يحق لتركيا الدفاع عن نفسها لكن عليها عدم الإفراط في استخدام القوة بسوريا

دعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الحكومة التركية إلى عدم الإفراط في استخدام القوة خلال عمليتها العسكرية شمال سوريا ضد المسلحين الأكراد.

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وقال ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته إلى مدريد، اليوم الخميس: "إن تركيا تتمتع، مثل الدول الأخرى، بالحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نود أن تقوم بفعل ذلك بطريقة متكافئة ومتوازنة".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الناتو يدعو إلى ضرورة "حل جميع المشاكل المتعلقة بالعملية التركية في سوريا من خلال مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وتركيا".

وتابع أن "تركيا دولة تضررت كثيرا جراء الإرهاب ولديها كل الأسباب لاتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمنها"، لافتا إلى أن عملياتها في شمال سوريا تجري خارج الأراضي التي يعمل فيها التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية الألمانية، زيغمار غابرييل، أنه وجه طلبا لستولتنبرغ برفع موضوع العملية التركية في سوريا للمناقشة في إطار الناتو.

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 يناير/كانون الثاني وبالتعاون مع فصائل "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة في دمشق، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال سوريا.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لـ"تحالف قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تحاربه على مدار سنوات عديدة.

المصدر: تاس + نوفوستي

رفعت سليمان