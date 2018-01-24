مراسلنا: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي في محافظة مأرب

أفاد مراسلنا في اليمن، الأربعاء، بأن الحوثيون أعلنوا عن إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي في محافظة مأرب.

بدورها ذكرت وكالة "سبأ" الموالية للحوثيين، أن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع تابعة للتحالف بمحافظة مأرب".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "الدفاعات أسقطت طائرة الاستطلاع بمديرية حريب القراميش".

المصدر: وكالات

جمال الأشول