الحريري: المعارضة لم تقرر بعد بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي

قال رئيس وفد هيئة المفاوضات السورية، نصر الحريري، إن المعارضة لم تقرر بعد بشأن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأضاف الحريري أنه سيعلن عن القرار النهائي الذي ستتخذه اللجنة العليا للمفاوضات حول المشاركة في المؤتمر في حينه.

وتابع الحريري قائلا:" ليس لدي معلومات واضحة حول مشاركة المعارضة في مؤتمر سوتشي".

المصدر: تاس









