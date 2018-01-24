الحشد يقضي على عناصر من "داعش" في كركوك

أعلن مصدر أمني في محافظة كركوك، القضاء ستة من عناصر تنظيم "داعش" بعملية لقوات الحشد الشعبي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن قوة من الحشد الشعبي كانت تقوم بمهام أمنية في قضاء الحويجة، رصدت ستة عناصر ينتمون للتنظيم، مضيفا أن القوة طاردتهم وقتلهم على الفور.

وأكد المصدر أن القوات العراقية تفرض سيطرتها التامة على كافة قرى ومناطق المحافظة، بعد استعادتها من يد التنظيم، من خلال عملية عسكرية ضخمة.

ورغم إعلان الحكومة العراقية تحرير كافة الأراضي، لا تزال بعض عناصر التنظيم تنشط في مناطق متفرقة بين فترة وأخرى، مستهدفة صفوف المدنيين ورجال الأمن بعمليات إرهابية.

المصدر: السومرية نيوز

علي جعفر