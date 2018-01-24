وحيد في خان الحرير: ما خسرته ليس المال بل الجيران!

عل الرغم من شيخوخته، إلا أن محمد شواش أعاد فتح محله في خان الحرير، أحد أشهر أسواق مدينة حلب القديمة وأكثرها نشاطا قبل أن تحيل الحرب هذا المركز الاقتصادي الحيوي إلى ركام وأطلال.

استنطقت الشيخ، كاميرا وكالة الصحافة الفرنسية، فلم يشتك ولم يقف أمام الأطلال باكيا، بل عبر عن اشتياقه لجيرانه، مؤكدا أن ذلك هو ما خسره لا المال.

واللافت أن هذا الشيخ لم تفت في عضده كل المحن والويلات التي شهدها ومدينته، بل شدد بصوت واثق أن حلب لن تموت، وشباب المدينة سيعودون لإعمارها.

ولم يكتف الشيخ الجليل بذلك، بل أعلن انه سيشارك في تعمير المدينة مع شبابها، إذا بقيت أنفاسه تتردد!

المصدر: أ ف ب

محمد الطاهر