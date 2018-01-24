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الرئيس التشيكي ينفي مزاعم تدخل روسيا في انتخابات بلاده

أخبار العالم العربي

الرئيس التشيكي ينفي مزاعم تدخل روسيا في انتخابات بلاده
Reuters David W Cerny
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نفى الرئيس التشيكي ميلوش زيمان اتهامات تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال زيمان خلال مناظرة تلفزيونية ردا على منافسه الأكاديمي جيو دراغوز، قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: "لقد أهنت الناخبين وتصريحاتك جعلتهم كحشد تتلاعب به قوى أجنبية .. الجهات المختصة في الأمن والمعلومات ذكرت رسميا أن تصريحاتكم غير صحيحة، ولو أرادت الأجهزة الروسية المختصة التدخل فإنها ستوصي بالتصويت لصالح الشيوعيين، إلا أن الشيوعيين فشلوا في الانتخابات".

وكان الرئيس السابق لأكاديمية العلوم جيو دراغوز قال في مستهل المناظرة، إن "الأجهزة الروسية المختصة تدخلت في انتخابات البرلمان التشيكي في أكتوبر عام 2017، وتحاول الآن التأثير على الانتخابات الرئاسية"، دون أن يدعم مزاعمه بأي دليل ملموس على ذلك.

وتأهل الرئيس التشيكي ميلوش زيمان ومنافسه جيو دراغوز إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة بين 26 و27 من يناير الجاري.

المصدر: نوفوستي 

نتاليا عبدالله 

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