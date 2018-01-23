العثور على مقبرة جماعية لضحايا "داعش" جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى اليوم بالعثور على مقبرة جماعية لضحايا تنظيم "داعش" جنوب الموصل.

وقال المصدر إن "قوة أمنية عثرت على مقبرة تضم 20 جثة تعود لمدنيين أغلبها متفسخة"، موضحا أن عناصر التنظيم أعدموا الضحايا في قرية الحود".

وأضاف المصدر أنه عثر أيضا على ورشة تضم 450 عبوة ناسفة في نفس القرية التابعة لناحية القيارة.

ولا تزال تتكشف الفظائع التي ارتكبها التنظيم في العراق، بعد خسارته للمدن والبلدات التي اجتاحها عناصره في 2014، ولم يترك بعد انسحابه سوى مدنا شبه مدمرة والعشرات من المقابر الجماعية.

المصدر: السومرية

علي جعفر