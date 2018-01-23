موسكو: آلية التحقيق الدولي فشلت في التحقيق بموضوعية حول الكيميائي في سوريا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن آلية التحقيق الدولي فشلت في إجراء تحقيقات موضوعية حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وأضحت أداة للتلاعب السياسي.

وقال نيبنزيا اليوم خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا، أن موسكو قدمت مشروع قرار حول إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تعمل على أساس بيانات "لا تشوبها شائبة ودامغة" التي يتم جمعها بطريقة شفافة وجديرة بالثقة.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو قلقة من مسألة استخدام السلاح الكيميائي لأغراض إرهابية ليس في سوريا فحسب، بل في المنطقة كلها.

وكان مدير قسم شؤون عدم الانتشار والرقابة على التسلح بالخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، قال إن التحقيق في حادثة استخدام السلاح الكيميائي بخان شيخون "يجب أن تستأنفه هيئة جديدة".

ولفت أوليانوف إلى أن آلية التحقيق "عاجزة عن ضمان الحفاظ على سلامة الأدلة المادية في طريقها من مكان الحادث إلى المختبر"، مشيرا إلى أنه تم انتهاك هذا المبدأ أكثر من مرة فيما يتعلق بسوريا.

وأضاف أن آلية التحقيق لم تستفد من إمكانية الوصول إلى مكان الحادثة في خان شيخون، حتى بعد اتفاق الأمانة العامة للأمم المتحدة مع القادة الميدانيين المحليين بشأن ضمانات أمنية.

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المصدر: وكالات

علي جعفر