إطلاق نار على قاض سعودي في محافظة الخرج
Reuters Faisal Al Nasser
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ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مسلحا أطلق النار على قاض في المحكمة العامة بمحافظة الخرج وأصابه بجروح في كتفه أثناء خروجه لصلاة الظهر.
وأشارت صحيفة "سبق" الإلكترونية على موقعها، أن القاضي الضحية نقل إلى المستشفى وهو بصحة مستقرة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني.
ويعد القاضي المجني عليه من أقدم القضاة في المحكمة فقد قضى 22 عاما فيها، وهو قاضي استئناف على ملاك محكمة الرياض.
ولم يعرف بعد دوافع الجريمة، أهي جنائية أو أمنية أو لدوافع شخصية، كما لم تعلن السلطان السعودية رسميا عن الحادث.
يأتي الحادث بعد نحو شهر من إعلان الداخلية السعودية العثور على جثة القاضي محمد عبدالله الجيراني، الذي اختطف منذ عام في محافظة القطيف، وقتل من قبل خاطفيه.
المصدر: سبق
هاشم الموسوي
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