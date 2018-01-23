ماتيس: العملية التركية في عفرين تعرقل دحر داعش

اتهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنقرة بأن عمليتها العسكرية في عفرين تشتت الجهود الرامية إلى دحر داعش في سوريا.

وفي تصريح أدلى به خلال زيارته إلى إندونيسيا اليوم الثلاثاء، دعا ماتيس تركيا إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أن اندلاع العنف عرقل العودة السلمية للاجئين إلى المنطقة.

وقال: "هذا الأمر يمكن أن يستغله داعش والقاعدة، ومن الواضح أننا لسنا بصدد التركيز عليهما الآن. ومن الواضح أن العملية التركية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تمر بها معظم مناطق سوريا".

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وكان البيت الأبيض والخارجية الأمريكية قد دعيا في وقت سابق أنقرة إلى ضبط النفس فيما يتعلق بعمليتها في شمالي سوريا، مع التأكيد على الاعتراف الأمريكي بوجود مخاوف أمنية مشروعة لدى تركيا وحقها في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب.

المصدر: رويترز

متري سعيد