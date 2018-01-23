ليبرمان يمنع أغاني جيفن المتعاطف مع "الحسناء" عهد التميمي

أمر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إذاعة الجيش بمنع بث أغاني المطرب والشاعر والناشط اليساري يهونتان جيفن بعد تضامنه مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن ليبرمان أمر بعدم إجراء مقابلات إذاعية مع جيفن، وعدم بث أي أغاني أو قصائد له عبر إذاعة الجيش، بعد أن أبدى جيفن تضامنه مع عهد التميمي ووصفها في إحدى كلمات أغانيه "الحسناء ذات الـ17 عاما" وشبهها بجان دارك أيقونة الشعوب الأوروبية.



ورفض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت أوامر ليبرمان واعتبرها تدخلا في محتوى بث إذاعة الجيش، مشيرا إلى أنه قانونيا لا سلطة لوزير الجيش على الإذاعة أو التدخل فيما تبثه.

المصدر: نوفوستي + وكالات