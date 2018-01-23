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عمل بإخلاص 40 عاما فحظي بوداع استثنائي من ولي عهد أبو ظبي

أخبار العالم العربي

عمل بإخلاص 40 عاما فحظي بوداع استثنائي من ولي عهد أبو ظبي
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في لفتة إنسانية معبرة واستثنائية، ودّع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي عاملا اشتغل في ديوانه لأكثر من 40 عاما.

ووصفت تغريدة نشرت على حساب محمد بن زايد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هذا العامل بأنه كان مثالا في الإخلاص والاجتهاد.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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