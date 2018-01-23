عمل بإخلاص 40 عاما فحظي بوداع استثنائي من ولي عهد أبو ظبي

في لفتة إنسانية معبرة واستثنائية، ودّع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي عاملا اشتغل في ديوانه لأكثر من 40 عاما.

ووصفت تغريدة نشرت على حساب محمد بن زايد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هذا العامل بأنه كان مثالا في الإخلاص والاجتهاد.

محمد بن زايد يودع بمزيد من الشكر والتقدير العامل محي الدين بعد ان قضى أكثر من أربعين عاما في ديوان ولي عهد ابوظبي .. كان مثالا للعامل المخلص والمجتهد في أداء عمله pic.twitter.com/Cpo34CcnlD — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 22 января 2018 г.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر