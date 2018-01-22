واشنطن تحث أنقرة على ضبط النفس في عفرين السورية

حذر البيت الأبيض أنقرة من أن الحملة التي يشنها الجيش التركي على منطقة عفرين السورية، قد تؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية وتؤدي إلى توتر في منطقة كانت مستقرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز حول العملية العسكرية التي سمتها تركيا "غصن الزيتون": "نحث تركيا على ضبط النفس في تحركاتها العسكرية وكلامها".

وأضافت ساندرز: "يتوجب على تركيا ضمان أن تكون عملياتها محدودة في النطاق والمدة وضمان استمرار المساعدات الإنسانية وتجنب سقوط ضحايا مدنيين".

وكانت هيئة الأركان التركية قد قالت في بيان إن عملية "غصن الزيتون" تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمالي سوريا.

وتؤكد أنقرة أن عمليتها العسكرية في عفرين تنسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

من جانبها، أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية أن الجيش التركي يسعى من خلال القصف الجوي إلى إخلاء عفرين وإجبار المدنيين على النزوح، ومن ثم حشد مرتزقته في المنطقة.

كما أدان المجلس الوطني الكردي في سوريا التدخل العسكري التركي في عفرين، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في وضع حدّ للتصعيد الحاصل ونزع فتيل الأزمة وحماية المناطق الكردية.

المصدر:RT + وكالات