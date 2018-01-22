الأناضول: تعيين البريطاني مارتن غريفثتس مبعوثا أمميا إلى اليمن

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر أممية تعيين البريطاني مارتن غريفثتس" مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن خلفا للمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طالب في وقت سابق بإعفائه من منصبه نهاية شهر فبراير المقبل، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قوله إن ولد الشيخ أحمد سيتنحى في نهاية فبراير، بعد ثلاث سنوات تقريبا من العمل في منصبه.

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تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسي الموريتاني عيّن مبعوثا أمميا إلى اليمن، في أبريل 2015، خلفا للدبلوماسي المغربي، جمال بنعمر.

وعمل ولد الشيخ أحمد لأكثر من 30 عاما في الأمم المتحدة في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

المصدر: الأناضول + وكالات

أحمد باديان