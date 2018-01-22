أنقرة تطالب واشنطن بوقف دعمها للوحدات الكردية

أكد نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة يجب أن تنهي دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية إذا كانت تريد التعاون مع تركيا في سوريا.

ورد بوزداغ على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأخيرة قائلا إن طريقة التعاون واضحة وتبدأ بوقف تقديم الأسلحة للوحدات الكردية وسحب الأسلحة المقدمة مسبقا.

واعتبر بوزداغ عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي أنه لا يحق لأحد فرض قيود على العمليات ضد الجماعات الكردية المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة في عفرين السورية. وشدد على أن العملية في عفرين ليست خيارا بالنسبة لتركيا بل ضرورة، موضحا أن تركيا "لم تقدم ضمانات أو تعهّدات في هذا الصدد لروسيا أو أي بلد آخر".

من جهة أخرى أكد المسؤول التركي أنه لا يوجد أي ضحايا في صفوف القوات التركية المسلحة المشاركة في عملية "غصن الزيتون" منذ انطلاقها. واتهم الجماعات الكردية في عفرين بإطلاق سرح مسلحي تنظيم "داعش" المعتقلين لديها بشرط مشاركتهم في الحرب ضد الجيش التركي.

هذا وأشار إلى أن العملية العسكرية مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها، داعيا إلى تقديم دعم دولي لـ "غصن الزيتون".

المصدر: وكالات

علي جعفر