مقتل جندي إماراتي في اليمن
Reuters Faisal Nasser
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، مقتل أحد جنودها ضمن عملية "إعادة الأمل" في اليمن التي تقودها السعودية.
القيادة العامة لـ #القوات_المسلحة تعلن استشهاد العريف أول #عبدالله_محمد_أحمد_الدهماني أحد أبطالها البواسل بقواتها المشاركة في عملية " #إعادة_الأمل" في #اليمن#وامpic.twitter.com/wDkxUNMR5v— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 22 января 2018 г.
ونقلت وكالة "وام" الإماراتية عن القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيدها مقتل العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني، في قواتها المشاركة في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
المصدر: وام
أحمد باديان
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