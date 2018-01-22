مقتل جندي إماراتي في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، مقتل أحد جنودها ضمن عملية "إعادة الأمل" في اليمن التي تقودها السعودية.

ونقلت وكالة "وام" الإماراتية عن القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيدها مقتل العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني، في قواتها المشاركة في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

المصدر: وام

أحمد باديان