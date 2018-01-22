دول المقاطعة تجدّد تمسّكها بالمطالب الـ13 لتطبيع العلاقات مع قطر

جدد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر تمسكهم بمطالبهم الـ13 لإعادة العلاقات مع الدوحة إلى طبيعتها، بعد نحو 7 أشهر من مقاطعتهم لها دبلوماسيا وفرض حصار عليها.

وجاء في بيان للخارجية المصرية أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا لقاء تشاوريا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض، واستعرضوا خلاله "الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، والتي تستهدف تقويض مصالح الدول الـ4 وأمنها القومي".

وأعلن أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن الوزراء "أكدوا على تضامنهم الكامل مع بعضهم البعض وتمسكهم بالمطالب الـ13 التي طرحت من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معها".

وأضاف أبو زيد كذلك أن الوزراء الـ4 "بحثوا أيضا عددا من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي، حيث أكدوا على تكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم العربي، أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول الـ4، كما أكدوا استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم حماية للأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو/حزيران من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول "تمويل ودعم الإرهاب"، ما نفته الدوحة قطعيا.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين